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Myanmar'dan medyaya Arakan yasağı
Myanmar'dan medyaya Arakan yasağı

Rohingya Vision televizyon kanalı Müdürü Nur, "Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor. Böylece yaptıkları katliamları uluslararası toplumdan gizlemeye çalışıyorlar" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arapça yayın yapan Rohingya Vision televizyon kanalı Müdürü Ataullah Nur, Myanmar tarafından Arakanlı Müslümanlara uygulanan katliam için İslam aleminin bir an önce harekete geçmesini istedi.

AA muhabirine konuşan Nur, uydu üzerinden yayın yapan kanalın, Rohingya meselesini ve halkın maruz kaldığı sıkıntıları dünyaya duyurmaya çalıştığını belirtti.

Kanalı Nisan 2012'de kurduklarını, Arapçanın yanı sıra İngilizce, Burma ve Rohingya yerel dillerinde yayın yaptıklarını belirten Nur, başlıca hedeflerinin Arakan bölgesinde meydana gelen olayları hızlı bir şekilde Arap dünyasına aktarmak olduğunu ifade etti.

Myanmar hükümetinin Arakan haberlerini yapan medya organlarına baskı uyguladığı için merkezlerinin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da olduğunu söyleyen Nur, "Myanmar yönetimi Arakanlı Müslümanlara katliam uyguladığından dolayı medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor. Böylece yaptıkları katliamları uluslararası toplumdan gizlemeye çalışıyorlar." dedi.

Kanalın kuruluşundan bu yana olağanüstü performansla çalıştıklarını kaydeden Nur, finansman konusunda ise sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Myanmar yönetiminin medyaya da savaş açtığını vurgulayan Nur, maddi gücü biraz daha iyi olan kişilerin desteğiyle ayakta kaldıklarını ifade etti.

Nur, haber kaynakları hakkında da bilgi vererek şunları söyledi:

"Rohingya halkının hepsi istisnasız bir şekilde bütün fertleriyle bizim için canlı bir gözlemci ve muhabir niteliğindedir. Bünyemizde çok sayıda bölge muhabiri ve Arakan'dan bize haber akışı sağlayan kişiler var. Myanmar hükümetinin uyguladığı baskıdan dolayı yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gerçek haberleri ulaştırmaya çalışıyorlar."

Doğrulukla ve özenle mesajlarını iletmeye ve medya görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyleyen Nur, "Mali yetersizlik ve tüm zorluklara rağmen, uluslararası toplumdan ve hükümetlerden destek bekliyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEN AHDE VEFA

"İslam aleminden suçsuz yere katledilen halkımızın kurtarılması için harekete geçmesini istiyoruz. Rohingya halkının haklarını yeniden elde edebilmesi için bize yardım etmelerini istiyoruz." diyen Nur, Müslümanları katleden, etnik temizlik ve katliam yapan suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yaptığı yardıma ve sığınmacılar için harcadığı çabaya dikkati çeken Nur, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile bizi birbirimize bağlayan İslam kardeşliği, dostluğumuz ve Osmanlı döneminden kalma ahde vefamız var."

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

 



İlgili Konular Myanmar Arakanlı Müslümanlar Rohingya Vision
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