Avustralya'da ırkçılık karşıtı gösteri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avustralya'nın Melbourne kentinde toplanan yüzlerce kişi, ülkede son dönemlerde yükselişe geçen ırkçılığı protesto etti.
Irkçılığa ve Faşizme Karşı Mücadele, Mülteci Eylem Koalisyonu, Filistin İçin Öğrenciler ve Radikal Kadınlar gibi 20 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği ırkçılığa karşı mücadele gösterisinde yüzlerce kişi Melbourne Eyalet Kütüphanesi önünde bir araya geldi.
Son dönemde ülke genelinde yükselişe geçen ırkçı gruplara karşı düzenlenen gösteride yapılan konuşmalarda, geçen aylarda ABD'nin Charlottesville kentindeki gibi bir gösteriye Avustralya’da izin verilmeyeceği vurgulandı. Bu tür aşırı gruplara karşı vaktinde mücadele edilmesinin önemi hatırlatılarak her zaman tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Victoria eyalet polisinin yoğun güvenlik tedbirleri aldığı gösteride, yüzünü kapatan ve açmakta direnen bir erkek ile basın mensubuna saldırı teşebbüsünde bulunan bir kadın gözaltına alındı.
IRKÇILIĞA HAYIR
Daha sonra yürüyüşe geçen ırkçılık karşıtı göstericiler, Müslümanlar, göçmenler ve Avustralya’nın yerli halkı Aborijinler lehine, aşırı sağcı gruplar aleyhine sloganlar attı.
"Nazi pislikler caddelerden çıkın", "Her zaman Aborijin ülkesiydik, hep öyle olacak’’ sloganları atan göstericiler, "Müslümanlar hoş geldiniz" ve "Mülteciler hoş geldiniz’’ pankartları açtı.
Victoria Eyalet Parlamentosu önüne kadar yürüyen protestocuların burada bulunan yaklaşık 50 kişilik aşırı sağcı gruba yaklaşması polis tarafından kurulan barikatlarla engellendi.
Atlı polislerin desteğinde yüzlerce polisin görev aldığı gösteride aşırı sağcılar ve karşıtları, yaklaşık 3 saat boyunca birbirlerine karşı sloganlar attı.
Gösteriler, aşırı sağcı grubun bölgeyi terk etmesinin ardından herhangi bir çatışma çıkmadan sona erdi.
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Melbourne'da bir araya gelen yüzlerce kişi, ırkçı grupları protesto etti
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