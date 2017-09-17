12:14, 17 Eylül 2017 Pazar

Hamas'ın 'İdari Komiteyi' feshetmesine Fetih'den cevap





Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Alul, "Kahire'deki heyetimizin görüşmelerini bekliyoruz. Bu konuyu bitirdiğimiz takdirde, diğer meseleleri çözmeye geçebiliriz" açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Hamas'ın Gazze'deki İdari Komite'yi fesh etmesi haberini memnuniyetle karşılayarak, "güzel bir haber" değerlendirmesinde bulundu. Filistin'in Sesi radyosuna konuşan Alul, tartışılan birçok konunun Hamas ile konuşulduğunu ve çözüm bulunduğunu belirterek, "Kahire'deki heyetimizin görüşmelerini bekliyoruz. Bu konuyu bitirdiğimiz takdirde, diğer meseleleri çözmeye geçebiliriz." dedi. Hamas, bu sabah yaptığı açıklama ile İsrail ablukası altındaki Gazze'de daha önce kurduğu İdari Komiteyi, Filistin siyasi bölünmüşlüğünü sonlandırmak amacıyla feshettiğini duyurmuştu.

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