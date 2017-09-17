Filipinler'de tarihi cami militanların elinden geri alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini kuşatan DEAŞ bağlantılı Maute örgütüne karşı düzenlenen operasyonlarda, militanların elindeki tarihi cami yaklaşık 4 ay sonra geri alındı.
Silahlı Kuvvetler Batı Mindanao Komutasından General Carlito Galvez, askerlerin Marawi'de Bato Camisi'nin, Amaitul İslamiye Marawi Vakfı ve Cemaitul Filipinler el İslamiye'ye ait binaların geri alındığını açıkladı.
Galvez, "tarihi caminin ve Maute'deki önemli mekanların ele geçirilmesinin, Maute ve Ebu Seyyaf'ın kentte kalan üyelerine vurulan büyük bir darbe olduğunu" söyledi.
Filipinler ordusundan Yüzbaşı Jo-Ann Petinglay da Marawi'de yaklaşık dört aydır devam eden çatışmalarda bugüne kadar 800'den fazla militanın öldürüldüğünü, 149 askerin hayatını kaybettiğini, 600 kadar askerin de yaralandığını bildirdi.
Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.
Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi, yıl sonuna kadar uzatılmıştı.
Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.
IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceği bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklamada yapan İran, olası bir bağımsızlık ilanında sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.
Charles de Gaule Havalimanı'nda, Londra'ya gidecek British Airways uçağındaki yolcular indirilerek uçakta arama yapıldı
Host vilayetinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü.
Musul'un batısında Sünni aşiret güçlerinin askeri eğitim merkezi olarak kullandığı bir okula yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 kişi öldü
Irak'ta Erbil'in Mahmur ilçesindeki ABD askeri üssüne DEAŞ'ın intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.
Rus yetkililerin, Doğu Guta'daki öğrencilerin Şam'a eğitim için gittikleri iddiası, muhaliflerin kontrolündeki Şam Kırsalı Eğitim Müdürlüğü tarafından yalanladı
Marawi'de yaklaşık 4 ayda 800'den fazla militan öldürüldü, 149 asker hayatını kaybetti
Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Alul, "Kahire'deki heyetimizin görüşmelerini bekliyoruz. Bu konuyu bitirdiğimiz takdirde, diğer meseleleri çözmeye geçebiliriz" açıklaması yaptı
Melbourne'da bir araya gelen yüzlerce kişi, ırkçı grupları protesto etti
Rohingya Vision televizyon kanalı Müdürü Nur, "Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor. Böylece yaptıkları katliamları uluslararası toplumdan gizlemeye çalışıyorlar" dedi
Londra metrosunda yaşanan bombalı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ikinci bir kişi daha gözaltına alındı.
St. Louis'de siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraatine öfkelenen halk, cumadan bu yana gösteriler düzenliyor. Dün akşam dağılmayı reddeden protestocular polisle çatıştı
Libya'nın İtalya ile ülkenin güneyinde lojistik üs kurulması için herhangi bir anlaşma yapmadığı bildirildi
Sebha kentine gönderilen yardımların, yaklaşık 100 bin vatandaşın 3 aylık sağlık ihtiyacını karşılaması bekleniyor
Hamas, Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini, Filistin uzlaşı hükümetinin Gazze'de görevi devralmasını, genel seçimlere gidilmesini ve Fetih hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirdi
Fransa'da Ulusal Polis Genel Müdürlüğü, trenlere olası saldırı konusunda yetkililere uyarıda bulundu