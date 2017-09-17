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Doğu Guta'dan Rusya'ya yalanlama
Doğu Guta'dan Rusya'ya yalanlama

Rus yetkililerin, Doğu Guta'daki öğrencilerin Şam'a eğitim için gittikleri iddiası, muhaliflerin kontrolündeki Şam Kırsalı Eğitim Müdürlüğü tarafından yalanladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus yetkililerinin, "Doğu Guta'daki öğrencilerin eğitim almak için otobüsle Şam'a gittikleri" iddiası Suriye'nin Şam Kırsalı Eğitim Müdürlüğü tarafından yalanladı.

Muhaliflerin Suriye geçici hükümetine bağlı Şam Kırsalı Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da eğitimin yeni başladığını ve hiçbir öğrencinin eğitim için Şam'a gitmediğini bildirildi.

Açıklamada, "2017-2018 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Öğretmenler ve öğrenciler milli eğitimin inşa ettiği eğitim kurumlarına gitmeye başlamışlardır. Doğu Guta'daki okullar geçici hükümete bağlı milli eğitim müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Üniversite öğrencileri de dahil hiçbir öğrenci Doğu Guta’dan rejim bölgelerine eğitim için çıkmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, müdürlüğün sağladığı imkanlar sayesinde Esed rejiminin askeri ablukası altındaki Doğu Guta’da yüksek kalitede eğitim verildiği vurgulandı.

Doğu Guta genelinde 3 bin 200 öğretmen ile 52 bin öğrenciye hizmet verdiğini belirten müdürlük, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için orta ve lise sınavlarına başvuran öğrenci sayısının 5 bin 976'ya yükseldiğini de duyurdu.

RUS TEMSİLCİNİN İDDİASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi ve Astana heyeti başkanı Aleksandır Lavrentiev, Astana toplantıları sonrasında yaptığı açıklamada, çatışmasızlık bölgelerine model olması için verdiği örnekte "Doğu Guta'daki öğrencilerin eğitim almak için Şam'a otobüsle gittikleri" iddiasını gündeme getirmişti.

Lavrentiev, "Örneğin Doğu Guta bölgesinde her sabah 6-7 sularında Doğu Guta'dan Şam'a çok sayıda otobüs kalkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen temmuz başında beşincisi düzenlenen Astana görüşmelerinin ardından, 22 Temmuz'da da Şam'ın doğusunda Beşşar Esed rejiminin kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde ateşkes ilan edilmişti.

Eğitim müdürlüğü, Doğu Guta'nın çatışmasızlık bölgeleri kapsamına alındığı günden itibaren ablukanın daha da sertleştiğini ve bölgede gıda fiyatlarının hızla yükseldiğini belirtti.

5 YILDIR KUŞATMA ALTINDA

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopartarak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece rejimin yaklaşık 3 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.



İlgili Konular Rusya Suriye Doğu Guta
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