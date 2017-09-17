Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:58, 17 Eylül 2017 Pazar
Güncel
Güncelleme: 23:09, 17 Eylül 2017 Pazar

  • Paylaş
Bakan Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bakan Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme, medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz, tarihimizin bize atfettiği yüce değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, nesil yetiştirmenin "medeniyet inşası iddiasını sürdürmek" olduğunu belirterek, öğrencileri sadece akademik bilgilerle donanmış değil, milli ve manevi değerlere sahip sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri de gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi öncelikleri gördüklerini bildirdi.

Bakan Yılmaz, yarın başlayacak 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, yeni eğitim-öğretim yılının tüm veli, öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını, ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi yolunda başarılar getirmesini dileyen Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada eğitime yatırımın geleceğe yapıldığını kaydetti.

Yılmaz, bu anlayışla nitelikli eğitim için çalıştıklarını, önceliklerinin nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi olduğunu bildirerek, mesajına şöyle devam etti:

"Eğitim çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir ve bu süreç toplumu yücelten, insanlığa yön veren en önemli etkendir. Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme, medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz, tarihimizin bize atfettiği yüce değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir. Zira ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir.

Nitelikli bir eğitimin toplumumuzun her bireyine en üst seviyede verilmesi amacıyla öğrencilerimizi sadece akademik bilgilerle donanmış bireyler olarak değil, milli ve manevi değerlerine sahip, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyor, köklü tarihimizden aldığımız güç ve bizi biz yapan değerlerimizle ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz."

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERE ÇAĞRI

Öğretmenlerin, nesillerin yetişmesinde ve geleceği inşa etme yolunda en büyük güç olduğunu belirten Yılmaz, öğretmenler için "Gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi sizlerin desteği ve özverisiyle aktarabileceğimizin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, milli kültürü ve değerleri yaşatmanın en temel yolunun eğitimden geçtiğine dikkati çekerek, "Mukaddesatımızın ve kültürümüzün aktarılmasında, ülkemizin güçlü yarınlara taşınmasında en etkin rolü siz üstlenecek, çağın yeniliklerine hakim, üreten, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çıktığımız bu yolda birlikte omuz omuza yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, mesajında velilere ise şöyle seslendi:

"Kıymetli velilerimiz, eğitim uzun vadeli ve özveri isteyen bir süreçtir ve bu süreçte evlatlarımıza en büyük desteği sizler vereceksiniz. Ülkemizin güçlü yarınlara ulaşması öğrencilerimizin gayreti kadar sizlerin desteği ile mümkündür. Etkili, kalıcı ve verimli bir eğitim öğretim ortamının sağlanmasında veli, okul ve öğretmen iş birliği çok önemlidir. Evlatlarınızın eğitimine gösterdiğiniz ilgi ve yaklaşımınız, çocuklarımızın eğitim hayatında ve hayat karşısında duruşlarını belirlemesinde son derece önemlidir. Bu vesile ile evlatlarımızın başarılarında ve bu başarının daim olmasında desteğinizi önemsiyoruz."

Ülkenin geleceği öğrencilerin güçlü yarınlarda söz sahibi olacağını kaydeden Yılmaz, onların, kendine güvenen, doğruyu yanlıştan ayıran bireyler şeklinde yetişmelerinin önemine işaret etti.

Yılmaz, öğrencilere "Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olarak hayata bakabilmeniz geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Başarı düzenli ve sürekli çalışmayla gelir ve hiçbir başarı tesadüfi değildir." tavsiyesinde bulundu.

 



İlgili Konular ismet yılmaz Milli Eğitim Bakanı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Bakan Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bakan Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme, medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz, tarihimizin bize atfettiği yüce değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir" dedi
quot Sokakta Satranç Var quot
"Sokakta Satranç Var"

TSF'nin "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, satrançseverler bir araya geldi
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi
Menderes Zorlu ve Polatkan anılıyor
Menderes, Zorlu ve Polatkan anılıyor

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu aziz millet Menderes'in hatırasını yüreğinde yaşatmamış olsaydı 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle, tankların, F16'ların karşısına dikilmeyecekti. Menderes'in ahı, onun hayır diliyle ettiği beddua 15 Temmuz akşamı Menderes'i idam edenlerin torunlarından çıkmıştır" dedi
Gökçeada açıklarında 4 4 büyüklüğünde deprem
Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege'de Gökçeada açıklarında saat 17.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Bakandan taşeron işçilerle ilgili önemli açıklama
Bakandan taşeron işçilerle ilgili önemli açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamada; "Taşeron işçilerin sıkıntılar ve beklentilerine yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız" dedi
Siirt'te 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Siirt'te 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
17 milyon öğrenci için ders zili yarın çalıyor
17 milyon öğrenci için ders zili yarın çalıyor

Resmi ve özel okullarda 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen yarın ders başı yapacak.
AİHM'den FETÖ'ye ret
AİHM'den FETÖ'ye ret

AİHM, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası sanıklarından eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın başvurusunu kabul edilemez buldu.
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.
Alperen Ocaklarından quot Kerkük quot mitingi
Alperen Ocaklarından "Kerkük" mitingi

Alperen Ocakları Genel Başkanı Aslan, "Kerkük vatan toprağıdır, değil Kerkük'ü size Kerkük'ten bir çakıl taşını dahi vermeyiz" dedi
Hatay'da 4 Ahlak şurası yapıldı
Hatay'da 4. Ahlak şurası yapıldı

Hatay'da düzenlenen 4. Ahlak şurası sonuç bildirgesinde, "Derinleşen bir insan meselesi olarak ahlaki kaygılarımız fiillerimizden uzaklaşmakta, ahlaki yozlaşmanın toplumda hızla yayıldığı gözlemlenmektedir" denildi
Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak
Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak

Rönesans Sağlık Yatırım tarafından Mart 2015'te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak.
Feyzioğlu'dan 'IKBY referandumu' açıklaması
Feyzioğlu'dan 'IKBY referandumu' açıklaması

Feyzioğlu, 'IKBY referandumu' ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Etnik ve mezhepsel çatışmalara sebebiyet vereceği açık' dedi
YDS sona erdi
YDS sona erdi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldı.
Yurt dışına kaçırılan 4 bin 311 eser Türkiye'ye getirildi
Yurt dışına kaçırılan 4 bin 311 eser Türkiye'ye getirildi

Anadolu'dan birçok ülkeye kaçırıldığı tespit edilen 4 bin 311 eser, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün takip ve çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi

Haberler

Güncellenen öğretim programları yarın açıklanacak
Güncellenen öğretim programları yarın açıklanacak

17 Nisan'da okullar tatil
17 Nisan'da okullar tatil

Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi kaldırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi kaldırıyor

Bakan Yılmaz, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Yılmaz Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

KHK ile MEB'den 33 bin 65 personel ihraç edildi
KHK ile MEB'den 33 bin 65 personel ihraç edildi

MEB, 20 bin öğretmen alacak
MEB 20 bin öğretmen alacak

Bakan Yılmaz'dan 'öğretmen ataması' açıklaması
Bakan Yılmaz'dan 'öğretmen ataması' açıklaması

Türkiye Maarif Vakfı Yıllık İstişare Toplantısı
Türkiye Maarif Vakfı Yıllık İstişare Toplantısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 