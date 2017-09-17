13:17, 17 Eylül 2017 Pazar

Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı



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Irak'ta Erbil'in Mahmur ilçesindeki ABD askeri üssüne DEAŞ'ın intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Yüzbaşı Suphan Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada DEAŞ mensubu 3 intihar eylemcisinin ABD askeri üssünün önünde intihar saldırısı girişiminde bulunduğunu belirtti. Suphan, üssü koruyan askerlerin karşılık vermesi üzerine militanlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğer militanların ise askerlerce etkisiz hale getirildiğini kaydetti. ABD'li askerlerin kayıplarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Mahmur'daki ABD üssü, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında 2016 yılında kurulmuştu.

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