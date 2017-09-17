13:28, 17 Eylül 2017 Pazar

Musul'da bombalı saldırı: 15 ölü





Musul'un batısında Sünni aşiret güçlerinin askeri eğitim merkezi olarak kullandığı bir okula yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Musul'un batısında Sünni aşiret güçlerinin askeri eğitim merkezi olarak kullandığı bir okula yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Musul'un batısında bulunan Mecarin köyünde bölgenin kontrolünü sağlayan Haşdi Aşair (Sünni aşiret güçleri) mensuplarının eğitildiği bir okula yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Olayda 12'si aşiret güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Diğer ölülerin ve yaralıların okulun çevresinde oturan siviller olduğu kaydedildi. Okul, Irak ordusuyla birlikte bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen aşiret güçlerine, askeri eğitim alanı olarak kullanmaları amacıyla teslim edilmişti. Saldırın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Irak'ta güvenlik zafiyetinin yaşandığı çeşitli kentler sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, yetkililer söz konusu saldırıların arkasında DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor.

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