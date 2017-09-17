YDS sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YDS, saat 10.00'da başladı ve 3 saat (180 dakika) sürdü.
YDS sonbahar dönemi sınavı İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinden uygulandı.
ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonbahar dönemi sonuçları 5 Ekim'de açıklanacak.
Feyzioğlu, 'IKBY referandumu' ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Etnik ve mezhepsel çatışmalara sebebiyet vereceği açık' dedi
Anadolu'dan birçok ülkeye kaçırıldığı tespit edilen 4 bin 311 eser, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün takip ve çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi
Antalya'da tur midibüsü şarampole yuvarlandı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'un kaldırılması ile ilgili, "Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu." dedi.
Fatih'te yakalanan, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı ve 14 aranması bulunan şüphelinin üzerinden, 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış sim kart ve 50 kişiye ait kimlik belgesi çıktı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı sona erdi
İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Yılmaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından başta il emniyet müdür yardımcıları olmak üzere birçok şube müdürünün görev yerlerinde değişikliğe gidildi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde PKK yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığına atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'ndaki görüşmesi sona erdi. Görüşme 2.5 saat sürdü. Görüşmede TEOG'un kaldırılması ele alındı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bedel ödemekten bahseden Barzani'ye bedeli ödettirecek de güçteyiz. 25 Eylül referandum komplosunun ertelenmesi değil, tamamen ilga edilmesi hayat memat meselesidir." dedi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de ve dünyada intiharlara yol açtığı belirtilen "Mavi Balina (Blue Whale)" oyununun çocuklar ve gençler için yarattığı tehlikelere ilişkin aileleri uyardı
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen ilk yardım malzemelerinin yanı sıra iş makineleri ve askeri araç yüklü tırlar, Hatay'a ulaştı
Hasan Ali Cesur, ASKON'un 10. Olağan Genel Kurulunda, ASKON'un yeni Genel Başkanı seçildi