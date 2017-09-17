YDS sona erdi

Erdoğan: TEOG'un kaldırılması için bir mani yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'un kaldırılması ile ilgili, "Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu." dedi.