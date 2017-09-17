13:52, 17 Eylül 2017 Pazar

Afganistan'da alışveriş merkezinde patlama: 4 ölü





Host vilayetinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın Host vilayetinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü. Yetkililer, alışveriş merkezinin bodrum katına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamada, 14 kişinin yaralandığı da belirtildi. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.





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