14:21, 17 Eylül 2017 Pazar

Feyzioğlu'dan 'IKBY referandumu' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kuzey Irak'taki referandum kararıyla ilgili "Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünü parçalamayı hedefleyen ve etnik kökene dayandırılmak istenen yeni yapının, başta Kerkük'te olmak üzere, içinden çıkılmaz etnik ve mezhepsel çatışmalara sebebiyet vereceği açıktır" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağını ilan ettiği bağımsızlık referandumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapacağını ilan ettiği referandum uluslararası hukuka ve Irak Anayasası'na aykırıdır. Hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğünü parçalamayı hedefleyen ve etnik kökene dayandırılmak istenen yeni yapının, başta Kerkük'te olmak üzere, içinden çıkılmaz etnik ve mezhepsel çatışmalara sebebiyet vereceği açıktır.

Devletimizin, hükümetlere göre değişmeyen temel politikasının, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması olduğunun altını çiziyoruz. Bu çerçevede, referandumun yapılmasının, bölgemizde istikrarı daha da bozacağına, yeni ve büyük uyuşmazlıklara, hatta silahlı çatışmalara zemin hazırlayacağına dair düşünce ve kaygılarımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Aklı selimin galip gelmesini diliyoruz"