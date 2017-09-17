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İran: Sınır kapılarını kapatırız
İran: Sınır kapılarını kapatırız

IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceği bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklamada yapan İran, olası bir bağımsızlık ilanında sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, IKBY'nin bağımsızlık ilan etmesi halinde sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.

Şemhani yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi, Irak’tan ayrılırsa, Kürdistan Bölgesiyle yaptığımız bütün anlaşmaları gözden geçiririz” ifadelerini kullandı.

İran, daha önce yaptığı açıklamada, IKBY referandumuna karşı olduğunu duyurmuştu. Olası bir bağımsızlık adımına karşı IKBY'yi uyaran İran, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu açıklamıştı.



İlgili Konular IKBY referandum iran ırak ali şamhani
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