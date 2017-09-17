İran: Sınır kapılarını kapatırız

IKBY: Referanduma alternatif yok

IKBY Hükümeti Sözcüsü Dizayi, "Referandum kararında değişik bir şey yok. Uluslararası camia, BM, ABD, İngiltere bize 'erteleyin' diyor ancak halkın geleceği için daha iyi bir alternatif varsa değerlendirebiliriz. Ama şu an öyle bir alternatif ortaya konulmadı” açıklamasında bulundu