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Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak
Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak

Rönesans Sağlık Yatırım tarafından Mart 2015'te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım önderliğinde Mart 2015'te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi, yarın kapılarını açacak. Günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunulacak hastanede, Adana'nın yanı sıra tüm bölgeye hizmet verilmesi bekleniyor.

Adana Şehir Hastanesi, bin 300 yatak kapasiteli ana hastane, 150 yatak kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 100 yatak kapasiteli yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesinden oluşuyor. Ana hastanede, genel sağlık hizmetlerinin verildiği genel hastanenin yanı sıra her biri kendi alanında uzmanlaşmış onkoloji hastanesi, kalp ve damar hastalıkları hastanesi ile kadın doğum ve çocuk hastanesi yer alacak. 57 ameliyathane, 330 poliklinik odası, 180 yoğun bakım ünitesi, 35 yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip hastanede yaklaşık 5 bin personel görev yapacak.

Adana Şehir Hastanesi, sahip olduğu bin 512 sismik izolatörü ile uluslararası inşaat ve müteahhitlik dergisi ENR tarafından dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi ilan edildi. Kurum, dünyanın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri sayesinde, olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek.

Adana Şehir Hastanesini sözleşme süresinden 6 ay önce tamamlandığı bilgisini veren Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

"540 milyon euro tutarındaki yatırımla tamamlanan bu projemiz için uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ile başarılı bir iş birliği yürüttük. 2014 yılında Türkiye'de ilk kez tamamı yabancı 9 banka, proje finansmanında yer almışlardı. Bu yıl Sağlık Bakanlığımız ile beraber faaliyete geçirdiğimiz Yozgat Şehir Hastanesinin ardından Adana Şehir Hastanesinin de hasta kabulüne başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

Rönesans Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Rönesans Sağlık Yatırımın portföyünde Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul–İkitelli'de tamamlanan veya inşası süren 5 adet şehir hastanesi ile Samsun, İstanbul, Afyon, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Van'da inşa edeceği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri bulunuyor. Kamu-Özel İş birliği modeli kapsamında 2020 yılına kadar 4.3 milyar dolarlık yatırımla sağlık kompleksleri inşa edecek olan Rönesans, toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Rönesans Sağlık Yatırımın Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş birliği Modeli kapsamında hayata geçirmeye hazırlandığı İkitelli Şehir Hastanesi 2 bin 700 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük hastaneleri arasına girecek.



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