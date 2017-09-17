Güncelleme: 21:03, 17 Eylül 2017 Pazar

"Sokakta Satranç Var"





TSF'nin "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, satrançseverler bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlik, satrançseverlerin katılımıyla yapıldı. Maçka Sanat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, satranç oynadı. TSF Altyapı Geliştirme Grubu Başantrenörü Yakup Erturan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sokakta Satranç Var etkinliği ile bu sporu tanıtmak ve aynı zamanda satrancın her yerde oynanabileceğini göstermek istedik. Bu proje kapsamında belli tarihler arasında sokaklarda satranç etkinlikleri düzenleyeceğiz." diye konuştu. TSF, satrancı sokağa taşıdığı projeyle, farklı yaş gruplarına bu sporu sevdirmeyi hedefliyor.

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