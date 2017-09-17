Suriye sınırına askeri sevkiyat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen yaklaşık 80 paletli askeri araç, demir yoluyla Hatay'a ulaştı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi.
Askeri personel tarafından tırlara yüklenen yaklaşık 80 paletli araç, güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına doğru hareket etti.
Askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacakları öğrenild
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme, medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz, tarihimizin bize atfettiği yüce değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir" dedi
TSF'nin "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, satrançseverler bir araya geldi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi
İçişleri Bakanı Soylu, "Bu aziz millet Menderes'in hatırasını yüreğinde yaşatmamış olsaydı 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle, tankların, F16'ların karşısına dikilmeyecekti. Menderes'in ahı, onun hayır diliyle ettiği beddua 15 Temmuz akşamı Menderes'i idam edenlerin torunlarından çıkmıştır" dedi
Ege'de Gökçeada açıklarında saat 17.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamada; "Taşeron işçilerin sıkıntılar ve beklentilerine yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız" dedi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Resmi ve özel okullarda 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen yarın ders başı yapacak.
AİHM, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası sanıklarından eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın başvurusunu kabul edilemez buldu.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.
Alperen Ocakları Genel Başkanı Aslan, "Kerkük vatan toprağıdır, değil Kerkük'ü size Kerkük'ten bir çakıl taşını dahi vermeyiz" dedi
Hatay'da düzenlenen 4. Ahlak şurası sonuç bildirgesinde, "Derinleşen bir insan meselesi olarak ahlaki kaygılarımız fiillerimizden uzaklaşmakta, ahlaki yozlaşmanın toplumda hızla yayıldığı gözlemlenmektedir" denildi
Rönesans Sağlık Yatırım tarafından Mart 2015'te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak.
Feyzioğlu, 'IKBY referandumu' ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Etnik ve mezhepsel çatışmalara sebebiyet vereceği açık' dedi
Anadolu'dan birçok ülkeye kaçırıldığı tespit edilen 4 bin 311 eser, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün takip ve çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi