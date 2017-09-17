15:31, 17 Eylül 2017 Pazar

Brüksel'de "Arabasız Gün" etkinliği





Kent sakinleri, Brüksel'in 19 bölgesinde etkinlik kapsamında arabaların boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği sayesinde cadde ve sokaklar, yayalar ve bisikletlilere kaldı. Brüksel'in 19 bölgesinde yollar, saat 09.30-19.00 arası araç trafiğine kapatıldı. Kent sakinleri, arabaların boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu. Boşalan yollarda bazıları yürümeyi tercih ederken, bazıları da bisiklet ve kaykaylarıyla gezmeyi tercih etti. Gün kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde oyunlar, spor müsabakaları ve müzik dinletileri düzenledi. Sadece otobüs, taksi ve özel izinli araçların trafiğe çıkabildiği gün dolaysıyla kentte toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi. Arabasız Gün etkinliği kapsamında toplu taşıma araçları, ambulans ve itfaiye araçlarına kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulandı.

İlgili Konular Brüksel arabasız gün

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.