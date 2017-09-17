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Brüksel'de "Arabasız Gün" etkinliği
Brüksel'de

Kent sakinleri, Brüksel'in 19 bölgesinde etkinlik kapsamında arabaların boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği sayesinde cadde ve sokaklar, yayalar ve bisikletlilere kaldı.

Brüksel'in 19 bölgesinde yollar, saat 09.30-19.00 arası araç trafiğine kapatıldı. Kent sakinleri, arabaların boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu.

Boşalan yollarda bazıları yürümeyi tercih ederken, bazıları da bisiklet ve kaykaylarıyla gezmeyi tercih etti. Gün kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde oyunlar, spor müsabakaları ve müzik dinletileri düzenledi.

Sadece otobüs, taksi ve özel izinli araçların trafiğe çıkabildiği gün dolaysıyla kentte toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.

Arabasız Gün etkinliği kapsamında toplu taşıma araçları, ambulans ve itfaiye araçlarına kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulandı.

 



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