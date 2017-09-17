Hatay'da 4. Ahlak şurası yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hatay'da, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ziraat Katılım ortaklığında 4. Ahlak ve İktisat Şurası düzenlendi.
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karslı, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güder ile çok sayıda davetlinin katıldığı, bir otelde gerçekleşen ve 3 gün süren toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı.
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, yaptığı açıklamada, ahlakın, dar ve güncel anlamıyla insanın söz ve davranışlarının uyumu, geniş ve derin anlamlarıyla ise insanın fıtratı ile hemahenk yaşaması olduğunu belirtti.
Birliğin, geleneksel ahlak şuraları dizisini gerçekleştirmeyi amaçlarından birisi olarak belirlediğini ifade eden Kala, "Ahlak Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gündemlerinden biri olmalı ve gündemlerinden hiç düşürülmemelidir.'' dedi.
Kala, çok yoğun gerçekleşen 6 oturumda, ahlak ve iktisat ilişkilerinin tartışıldığı sonuç bildirgesi ortaya çıktığını bildirdi.
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan da şurada ahlak ve iktisat konusunda ilim ve bilim adamlarının bir araya gelerek çeşitli tartışmalar yaptığını, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Şuranın yaklaşık 4 sayfalık sonuç bildirgesinde, "basın yayın organlarının ahlak dışılığı hayat tarzı olarak sunma konusunda çabada bulundukları" ileri sürülerek, şu ifadelere yer verildi:
"Kitlelere gayriahlakilik öğretilmekle kalınmıyor, yaşanabilirliği de adeta ezberletiyoruz. Bu, yaşanabilirlik, kabul edilirliğin ötesinde takdir edilirlik derecesine doğru yükseliyor. Böylece neredeyse, gayriahlakilik marjinal hale getiriliyor. Türkiye'nin derinleşen insan melesi, her alanda ahlaki kaygının fiillerimizden dışlanmasıyla ilgilidir. Türkiye'yi hiçbir iç ve dış düşman, ahlaki değerlerin aşınması ölçüsünde tehdit etmiyor. Mevcut iktisadi düzeni her şeye rağmen kabullenmek, menfilikleri, işin tabiatı gibi görmek, olağanlaştırmak kabul edilir değildir. Derinleşen bir insan meselesi olarak ahlaki kaygılarımız fiillerimizden uzaklaşmakta, ahlaki yozlaşmanın toplumda hızla yayıldığı gözlemlenmektedir."
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