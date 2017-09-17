15:55, 17 Eylül 2017 Pazar

Alperen Ocaklarından "Kerkük" mitingi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, "Kerkük vatan toprağıdır, değil Kerkük'ü size Kerkük'ten bir çakıl taşını dahi vermeyiz." dedi.

Alperen Ocakları ve bazı Türkmen derneklerinin katılımıyla, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararını protesto amacıyla Güvenpark'ta "Kerkük" mitingi düzenlendi.

Türk ve Irak Türkmen cephesi bayraklarının açıldığı mitingde, "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak", "Kerkük'e uzanan eller kırılsın", "Barzani şaşırma, sabrımızı taşırma" sloganları atıldı.

Aslan, burada yaptığı açıklamada, Mesut Barzani'nin yeni bir devlet kurma hayaliyle emperyalizmin maşalığını yaptığını belirtti.

Referandumun Irak'ta yaşayan hiçbir etnik grubun menfaatine olmadığının açık olduğunu söyleyen Aslan, "Barzani, Kerkük üzerinde hayaller kurmaya ve Kerkük'ü emperyalist devletlerce oluşturulmuş terör koridoruna dahil etmeye çalışmaktadır. Kerkük vatan toprağıdır, değil Kerkük'ü size Kerkük'ten bir çakıl taşını dahi vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Aslan, Türkmen yurtlarının ve Türkmenlerin asla kaderine terk edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Irak Türkleri Derneği Başkanı Abbas Türkmenoğlu da Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kerkük'te bir oldu bittiye izin vermeyerek gereken dersi muhataplarına vereceğini vurguladı.

Türkiye'nin, referandum kararına tepki olarak IKBY ile yapılan bütün ekonomik ve ticari antlaşmaları askıya almasının, Peşmerge'ye eğitim veren askeri personelin geri çekilmesinin, Erbil'e yapılan bütün uçak seferlerinin durdurulmasının, Habur sınır kapısının kapatılmasının etkili olacağını söyledi.

Abbas, ayrıca Kerkük'ün ikinci bir Erbil olmasını hiçbir Türkmen'in kabul etmeyeceğini kaydetti.