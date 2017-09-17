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Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
arşiv

Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.



İlgili Konular Hakkari Çukurca
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