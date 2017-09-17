Ege'de 123 göçmen yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 123 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik gemisi personeli, Dikili ilçesi Madran Çayı önlerinde hareketli fiber tekne içerisinde bir grup göçmeni tespit etti. Durdurulan teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Suriye, 2 Angola, 2 Kongo, 2 Güney Afrika ve 1 Kamerun uyruklu göçmen ile 1 Türk vatandaşı göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik gemisi personeli, aynı bölgede durdurulan lastik botta ise 35 Suriye, 6 Afganistan ve 2 İran uyrukluyu yakaladı.
Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Seferihisar ilçesi Sığacık Doğanbey Burnu'nda da hareketli bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan bot içerisinde 30 Suriye,19 Afganistan ve 1 İran uyruklu göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 123 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Yakalanan göçmen kaçakçısı ile ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 123 göçmen yakalandı
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