16:51, 17 Eylül 2017 Pazar

Siirt'te 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi





Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Vali Ali Fuat Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Sedat Özcan ile Valilikte düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi verdi. Atik, yapılan çalışmalar sonucunda dün terör örgütü PKK mensuplarından oluşan iki farklı grubun büyük bir saldırı hazırlığı için Eruh ilçesi kırsalında toplantı yapacağı bilgisi üzerine söz konusu bölgede operasyon başlatıldığını söyledi. Atik, bölgede arama faaliyetinin devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "3. Komando Tugay Komutanlığı başkanlığında oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi koordinesinde jandarma özel harekat timleri, güvenlik korucuları ve 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar tarafından insansız hava aracı (İHA) destekli müşterek operasyon kapsamında 14 kişi olduğu değerlendirilen örgüt mensuplarının tespit edilmesine müteakip F-16'larla yapılan hava harekatında şu ana kadar 2'si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 M-16, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, kanas ile el yapımı patlayıcı, el bombası ve mühimmat dolu çantalar ele geçirildi. Terörle mücadeledeki kararlılık artarak devam edecektir."

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