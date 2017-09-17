Siirt'te 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Vali Ali Fuat Atik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve İl Emniyet Müdür Vekili Sedat Özcan ile Valilikte düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi verdi.
Atik, yapılan çalışmalar sonucunda dün terör örgütü PKK mensuplarından oluşan iki farklı grubun büyük bir saldırı hazırlığı için Eruh ilçesi kırsalında toplantı yapacağı bilgisi üzerine söz konusu bölgede operasyon başlatıldığını söyledi.
Atik, bölgede arama faaliyetinin devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"3. Komando Tugay Komutanlığı başkanlığında oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi koordinesinde jandarma özel harekat timleri, güvenlik korucuları ve 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar tarafından insansız hava aracı (İHA) destekli müşterek operasyon kapsamında 14 kişi olduğu değerlendirilen örgüt mensuplarının tespit edilmesine müteakip F-16'larla yapılan hava harekatında şu ana kadar 2'si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 2 M-16, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, kanas ile el yapımı patlayıcı, el bombası ve mühimmat dolu çantalar ele geçirildi. Terörle mücadeledeki kararlılık artarak devam edecektir."
İçişleri Bakanı Soylu, "Bu aziz millet Menderes'in hatırasını yüreğinde yaşatmamış olsaydı 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle, tankların, F16'ların karşısına dikilmeyecekti. Menderes'in ahı, onun hayır diliyle ettiği beddua 15 Temmuz akşamı Menderes'i idam edenlerin torunlarından çıkmıştır" dedi
Ege'de Gökçeada açıklarında saat 17.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamada; "Taşeron işçilerin sıkıntılar ve beklentilerine yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız" dedi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Resmi ve özel okullarda 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen yarın ders başı yapacak.
AİHM, "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası sanıklarından eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın başvurusunu kabul edilemez buldu.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.
Alperen Ocakları Genel Başkanı Aslan, "Kerkük vatan toprağıdır, değil Kerkük'ü size Kerkük'ten bir çakıl taşını dahi vermeyiz" dedi
Hatay'da düzenlenen 4. Ahlak şurası sonuç bildirgesinde, "Derinleşen bir insan meselesi olarak ahlaki kaygılarımız fiillerimizden uzaklaşmakta, ahlaki yozlaşmanın toplumda hızla yayıldığı gözlemlenmektedir" denildi
Rönesans Sağlık Yatırım tarafından Mart 2015'te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi yarın açılacak.
Feyzioğlu, 'IKBY referandumu' ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Etnik ve mezhepsel çatışmalara sebebiyet vereceği açık' dedi
Anadolu'dan birçok ülkeye kaçırıldığı tespit edilen 4 bin 311 eser, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün takip ve çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi
Antalya'da tur midibüsü şarampole yuvarlandı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilen kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'un kaldırılması ile ilgili, "Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu." dedi.
Fatih'te yakalanan, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 49 suç kaydı ve 14 aranması bulunan şüphelinin üzerinden, 7 sahte kimlik, 23 sahte kimlikle alınmış sim kart ve 50 kişiye ait kimlik belgesi çıktı