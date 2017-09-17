Irak ve Rusya 13 yıl sonra yeniden..

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ın Rusya Büyükelçiliği daha önce Irak'tan gelen uçakta Ulaştırma Bakanı Kazım Fencan el-Hamami'nin başkanlığında bir heyetin bulunduğunu açıklamıştı.
Iraklı ve Rus yetkililer, iki ülkenin arasındaki tarifeli uçak seferlerini başlatma konusunda 2015'te anlaşmaya varmıştı.
Anlaşmaya göre Irak'tan uçuşları Iraqi Airways şirketinin yapacağı açıklanmış, Rusya ise Irak'a uçuş yapacak şirketin daha ileri bir etapta duyuracağını ifade etmişti.
Irak ve Rusya arasındaki uçak seferleri, 2004'te Rusya'nın uçuşlardaki güvenliğin yeterli düzeyde sağlanamadığı gerekçesiyle yasak getirmesinin ardından askıya alınmıştı.
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Irak havayolu şirketi Iraqi Airways'in 13 yıllık aradan sonra bugün Moskova'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Vnukovo havalimanı yetkilisi, Irak'tan gelen uçağın havalimanına iniş yaptığını belirtti.
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