17:37, 17 Eylül 2017 Pazar

Bakandan taşeron işçilerle ilgili önemli açıklama





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı taşeron işçilerle ilgili yaptığı açıklamada; "Taşeron işçilerin sıkıntılar ve beklentilerine yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu; "Taşeron işçilerin sıkıntılar ve beklentilerine yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız. Taşeron işçilerin kamudaki istihdam imkanlarıyla ilgili beklentilerini karşılamak için ciddi çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı."

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