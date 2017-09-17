IKBY: Referanduma alternatif yok

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi, “Referandum kararında değişik bir şey yok. Uluslararası camia, BM, ABD, İngiltere bize 'erteleyin' diyor ancak halkın geleceği için daha iyi bir alternatif varsa değerlendirebiliriz. Ama şu an öyle bir alternatif ortaya konulmadı." dedi.
Dizayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, referandum konusunda temasların sürdüğünü belirterek, “ABD ve İngiltere ile temaslar sürüyor. Avrupa’dan gelen gidenler oluyor. Temaslar iyi noktada. Genel olarak ‘Bu yola neden karar verdiniz’ sorusunu soruyorlar. Maalesef Irak’ta şu anda mezhepsel bir yönetim vardır. Herkesi yok sayan hakkın, hukukun ve anayasanın ihlal edildiği bir durum var. Bu yüzden bu yol seçildi.” değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu referandumun yeni bir şey olmadığına dikkati çeken Dizayi, "Dostlarımıza, komşularımıza daha fazla danışabilirdik, konuşabilirdik, olabilirdi ama şimdi deklare edilmiş, tarih belirlenmiştir, bu tarihte bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.
Peşmerge ile Haşdi Şabi arasındaki sınır bölgelerinde gerginliğin yükseldiği sorusuna ilişkin ise Dizayi, şunları kaydetti:
"Asıl tehlike sinyallerini IŞİD ile savaştan sonra görüyoruz. Yani bu referandum olursa olmazsa bölgeyi tehlike ve istikrarsızlığa sokmaz. Sonraki aşama IŞİD bölgede bitince Haşdi Şabi’nin hepsi için demiyorum bazı gruplar kimseye bağlı değiller, kendi kafalarına göre hareket ediyorlar ve çok mezhepsel duyguları var. Asıl problem orada başlayacaktır. O yüzden şu andaki savaş olaylarının sebebi biz değiliz. Bu savaş ve bu ayrımcılık mezhepçilik zaten vardı, bunlarda bizi suçlamasınlar."
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IKBY Hükümeti Sözcüsü Dizayi, "Referandum kararında değişik bir şey yok. Uluslararası camia, BM, ABD, İngiltere bize 'erteleyin' diyor ancak halkın geleceği için daha iyi bir alternatif varsa değerlendirebiliriz. Ama şu an öyle bir alternatif ortaya konulmadı” açıklamasında bulundu
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