Çin şirketi, Kırcaali’ye yatırım yapmak istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis ve makamında kabul ettiği Çin şirketi CYG Electronics CO. Ltd Genel Müdürü Lime Gan ve Johnny Lee, Kırcaali’ye yatırım imkanlarını konuştular.
Otomotiv, enerji ve başka sektörlerde faaliyet gösteren CYG Electronics CO. Ltd.'in tüm kıtalarda temsilcilikleri bulunuyor. CYG Electronics CO.Ltd, otomotivin devleri General Motors, Ford, Volkswagen ve başka bir sürü dünyaca ünlü şirketler için çalışıyor.
Çin şirketinin temsilcileri, ortaklık ilişkileri olan Kırcaali’de Teklas Şirketi’nin temsilcileriyle çalışma toplantısı gerçekleştirdiler. Daha sonra Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in daveti üzerine Belediye’yi ziyaret eden konuklarına Müh. Azis, AB programı çerçevesinde hazırlanan Kırcaali’nin Sanayi Bölgesi oluşturulmasına ilişkin projeyi tanıttı ve Kırcaali’de işyeri açma ve yatırım yapmaya yönelik imkanları ile ilgili bilgi verdi.
Müh. Azis, “Bulgaristan’da otomotiv sektörüne yönelik en büyük yatırım Teklas Şirketi tarafından Kırcaali’de yapıldı, 10 gün içinde şehirde elektronik üretim yapacak bir fabrikanın temel atma töreni yapılacak. Biz belediye olarak yatırım için uygun koşullar sunabiliriz, Kırcaali’nin ülkede otomotiv merkezi haline gelmesine yönelik çabalar sarf edeceğiz” diye belirtti. Konuklar Sanayi Bölgesi oluşturulmasına ilişkin projeye ve fabrika kurulması için arazi sağlama imkanlarına ilgi gösterdiler.
Çin şirketi CYG Electronics CO. Ltd temsilcileri, Kırcaali’de Teklas Şirketi’nin temsilcileriyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi
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