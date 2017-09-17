18:06, 17 Eylül 2017 Pazar

Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem





Ege'de Gökçeada açıklarında saat 17.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 17.29'da merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale'de de hissedilen deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

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