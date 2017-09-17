Güncelleme: 03:07, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Berdimugahamedov'un Nazarbayev'e, 5'inci Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları'nın açılış törenine katılmayı kabul ettiği için teşekkür ettiği belirtildi.

Gurbangulı Berdimuhamedov, 64 ülkenin katılacağı oyunların, dayanışma ve birliğin göstergesi olduğunu dile getirerek, BM'nin isteğiyle mültecilerden oluşturulan 65'inci ülke olarak tanımlanan takımın da yarışacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise oyunlara ev sahipliği yapması dolayısıyla Berdimuhamedov'u tebrik ederek, ülkede halka hizmet edecek çok sayıda spor tesisinin inşa edildiğine vurgu yaptı.

Böyle etkinliklerin Türkmenistan'ın dünyada daha da iyi tanınmasını sağlayacağını ifade eden Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın da bu yıl 28'inci Dünya Kış Üniversite Oyunları'nı düzenlediğini hatırlattı.

Nazarbayev, daha sonra 5'inci Asya Oyunları'na katılacak Kazakistan milli takımı kafilesiyle bir araya geldi.