Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:39, 18 Eylül 2017 Pazartesi
Orta Asya
Güncelleme: 03:07, 18 Eylül 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da

Nazarbayev, 5'inci Asya Salon ve Dövüş Savaş Sanatı Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da, Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Berdimugahamedov'un Nazarbayev'e, 5'inci Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları'nın açılış törenine katılmayı kabul ettiği için teşekkür ettiği belirtildi.

Gurbangulı Berdimuhamedov, 64 ülkenin katılacağı oyunların, dayanışma ve birliğin göstergesi olduğunu dile getirerek, BM'nin isteğiyle mültecilerden oluşturulan 65'inci ülke olarak tanımlanan takımın da yarışacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev ise oyunlara ev sahipliği yapması dolayısıyla Berdimuhamedov'u tebrik ederek, ülkede halka hizmet edecek çok sayıda spor tesisinin inşa edildiğine vurgu yaptı.

Böyle etkinliklerin Türkmenistan'ın dünyada daha da iyi tanınmasını sağlayacağını ifade eden Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın da bu yıl 28'inci Dünya Kış Üniversite Oyunları'nı düzenlediğini hatırlattı.

Nazarbayev, daha sonra 5'inci Asya Oyunları'na katılacak Kazakistan milli takımı kafilesiyle bir araya geldi.



İlgili Konular Kazakistan Türkmenistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da

Nazarbayev, 5'inci Asya Salon ve Dövüş Savaş Sanatı Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Türkmenistan'da, Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Akıncı Rumların karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti
Akıncı: Rumların karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rumların artık bir karar vermesinin zamanı çoktan geldi ve geçti. Önümüzdeki aylarda bunun sonuçlarını bizler de göreceğiz" dedi
İran'ın Kuzey Horasan eyaletindeki göçebe hayatı
İran'ın Kuzey Horasan eyaletindeki göçebe hayatı

İran’ın Kuzey Horasan eyaletinde Türk ve Kürtlerden oluşan 5 binden fazla göçebe geleneklerine bağlı olarak yaşıyor
Çin şirketi Kırcaali ye yatırım yapmak istiyor
Çin şirketi, Kırcaali’ye yatırım yapmak istiyor

Çin şirketi CYG Electronics CO. Ltd temsilcileri, Kırcaali’de Teklas Şirketi’nin temsilcileriyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi
IKBY Referanduma alternatif yok
IKBY: Referanduma alternatif yok

IKBY Hükümeti Sözcüsü Dizayi, "Referandum kararında değişik bir şey yok. Uluslararası camia, BM, ABD, İngiltere bize 'erteleyin' diyor ancak halkın geleceği için daha iyi bir alternatif varsa değerlendirebiliriz. Ama şu an öyle bir alternatif ortaya konulmadı” açıklamasında bulundu
Irak ve Rusya 13 yıl sonra yeniden
Irak ve Rusya 13 yıl sonra yeniden..

Irak havayolu şirketi Iraqi Airways'in 13 yıllık aradan sonra bugün Moskova'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi. Vnukovo havalimanı yetkilisi, Irak'tan gelen uçağın havalimanına iniş yaptığını belirtti.
Ukrayna'da eski bakan tutuklandı
Ukrayna'da eski bakan tutuklandı

Ukrayna'da 2014 yılı başında Batı yanlısı güçlerin gerçekleştirdiği ihtilalin devirdiği hükümette adalet bakanı olarak görev yapan Aleksandır Lavrinoviç, darbe yapmak suçlamasıyla tutuklandı.
Brüksel'de quot Arabasız Gün quot etkinliği
Brüksel'de "Arabasız Gün" etkinliği

Kent sakinleri, Brüksel'in 19 bölgesinde etkinlik kapsamında arabaların boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu
İngiltere Savunma Bakanı Fallon Katar'da
İngiltere Savunma Bakanı Fallon Katar'da

Körfez krizi olmak üzere bölgesel konular ve iki ülke için ortak öneme sahip meseleleri ele almak üzere İngiltere Savunma Bakanı Fallon Katar'a gitti
İran Sınır kapılarını kapatırız
İran: Sınır kapılarını kapatırız

IKBY'nin 25 Eylül'de düzenleyeceği bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklamada yapan İran, olası bir bağımsızlık ilanında sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.
Paris'te havalimanında bomba alarmı
Paris'te havalimanında bomba alarmı

Charles de Gaule Havalimanı'nda, Londra'ya gidecek British Airways uçağındaki yolcular indirilerek uçakta arama yapıldı
Afganistan'da alışveriş merkezinde patlama 4 ölü
Afganistan'da alışveriş merkezinde patlama: 4 ölü

Host vilayetinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi öldü.
Musul'da bombalı saldırı 15 ölü
Musul'da bombalı saldırı: 15 ölü

Musul'un batısında Sünni aşiret güçlerinin askeri eğitim merkezi olarak kullandığı bir okula yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 15 kişi öldü
Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı
Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ta Erbil'in Mahmur ilçesindeki ABD askeri üssüne DEAŞ'ın intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.
Doğu Guta'dan Rusya'ya yalanlama
Doğu Guta'dan Rusya'ya yalanlama

Rus yetkililerin, Doğu Guta'daki öğrencilerin Şam'a eğitim için gittikleri iddiası, muhaliflerin kontrolündeki Şam Kırsalı Eğitim Müdürlüğü tarafından yalanladı
Filipinler'de tarihi cami militanların elinden geri alındı
Filipinler'de tarihi cami militanların elinden geri alındı

Marawi'de yaklaşık 4 ayda 800'den fazla militan öldürüldü, 149 asker hayatını kaybetti

Haberler

Türkmenbaşının babasının adına madalya tesis edildi
Türkmenbaşının babasının adına madalya tesis edildi

Türkmenistan alkol satışını bir ay yasakladı
Türkmenistan alkol satışını bir ay yasakladı

Türkmen lider Berdimuhamedov Bakü'de
Türkmen lider Berdimuhamedov Bakü'de

Türkmenbaşı'ndan 160 kişiye Hac izni
Türkmenbaşı'ndan 160 kişiye Hac izni

Türkmenistan yabancı çalışanları takipte
Türkmenistan yabancı çalışanları takipte

Türkmenistan'da yüksek eğitim paralı oluyor
Türkmenistan'da yüksek eğitim paralı oluyor

Türkmenistan'da onlarca FETÖ mensubu hapse atıldı
Türkmenistan'da onlarca FETÖ mensubu hapse atıldı

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov Özbekistan'da
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov Özbekistan'da






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 