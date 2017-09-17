18:20, 17 Eylül 2017 Pazar

TEOG bitiyor, yerine nasıl bir sistem gelecek?

Erhan Erken

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesi ile eğitim sistemimizde 2014'den beri uygulanmakta olan TEOG sınavlarının kaldırılacağına yönelik bir irade ortaya çıktığı görülüyor.

Bu sahada 2000'lerden beri hangi sistemler uygulandı hatırlamaya çalışalım:

- 2000’lerde sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile yerleştirme yapılıyordu.

- 2004’ten itibaren yeni bir sınav devreye girdi. Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)

- 2008 Yılında 6, 7 ve 8’inci sınıflar için düzenlenen Seviye Belirleme Sınavları (SBS) uygulanmaya başlandı.

- 2009’dan itibaren bu sınav sadece 8’inci sınıflara yapıldı. 2012-2013 döneminde SBS tamamen kaldırıldı.

- 2014’te eğitim sistemimiz içerisine Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan merkezi sınavlar girdi.

Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı'nın döneminde gündeme gelen TEOG sınavlarının başlayacağı devrede, tüm eğitimciler ve veliler bu sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili ciddi çalışmalar yapmışlardı. Notlama sistemi basit değildi ve anlaşılması için ciddi bir gayret gerekiyordu. O dönemde yoğun olarak ilgilendiğimiz, ilköğretim çağındaki öğrencilere destek hizmeti veren Bilgi Merkezlerimizde, öğrenci ve velilerimize yönelik uzun süreli bilgilendirme faaliyetleri yaptığımızı hatırlıyorum. Tüm eğitim kurumlarında da aynı tarzda gayretlerin yapıldığına şahit olmuştuk. Eksiği ve fazlasıyla bu alanda yapılan çalışmalar ve bilgilendirmelerle insanlar sisteme kısmen alışmaya başlamışlardı.

Verimi üzerinde ne kadar araştırma yapıldı açıkçası onu tam bilemiyoruz. Fakat uygulamaya konulan her sistemde olduğu gibi TEOG konusunda da çeşitli müsbet ve menfi yorumlar yapılmaktaydı.

Sistemin belki en göze batan ve müsbet görünen yanı öğrencilerin başarısının tek bir sınavla ölçülmemesi ve bir süreç içinde farklı ölçümlemelerin sürece dahil edilmesi ile ortaya bir başarı puanı çıkarılmasıydı.

Gelinen noktada bu sistemden vazgeçilmekte olduğu açık olarak görünüyor.

Bakalım bundan sonra nasıl bir uygulama yapılacak?

Bu noktada akla çeşitli sorular geliyor.

- Hangi faydaları umarak Bakanlık bu sistemi uygulamaya koymuştu?

- Bu umulan faydalara ne kadar ulaşıldı?

- Hangi noktalarda başarısızlıklar yaşandı?

Bu soruların cevapları ve üç yıldır uygulanmakta olan TEOG sisteminin diğer yönleri ile ilgili hem bakanlık hem de hükümet nezdinde bir özeleştiri yapılmasının gerekli olduğu açık. Bu özeleştirinin neticelerinin kamu oyu ile paylaşmanın da yararlı olacağını düşünmekteyiz

2017-2018 Eğitim yılının başlayacağı bu günlerde ise TEOG sisteminin kaldırılacağının gündeme gelmesi kafaları iyice karıştırdı.

Bu sistemin yerine nasıl bir sistem gelecek? Genel anlamda sınavın olmadığı bir sistem mümkün mü? Okulların kendi sınavlarını yaparak öğrenci kabul etmesi ne derecede verimli çalışacak?

Eğitim sistemi içerisinde bu kadar fazla değişiklik yapmak, üstelik bu değişiklileri aynı siyasi kadronun yönetimi altında yapıyor olmak açıkçası ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Oysa eğitim sistemi uzun dönemli bir uygulama ile başarıya ulaşabilecek bir sistem. Ak Parti iktidarları süresince şu ana kadar 5 Milli Eğitim Bakanı değişti. Son Bakan Sn. İsmet Yılmaz altıncı bakan. Her değişen bakan ile birlikte de gerek kadroların gerekse de bazı temel yaklaşımların yeni baştan değiştiğine tanık oluyoruz.

Üstelik bu sene gündeme gelen müfredat değişimi de kendi başına çok hayati bir gelişme iken ve onunla ilgili bazı tartışmalar yaşanırken TEOG konusunun da yanına ilave olarak gelmesi yeni eğitim yılının bayağı hararetli başlayacağının işaretleri.

TEOG ile ilgili son gelişmeye baktığımızda ise şu an için değişimin Bakanlık bünyesinden ziyade Cumhurbaşkanlığı makamı seviyesinden gelen bir etki ile yapılmakta olduğu görünüyor. Bu durum resmen 2019 seçimleri ile birlikte devreye girecek olan Başkanlık sisteminin, son Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa referandumu sonrasında fiili olarak başladığını gösteriyor.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirmesi üzerine hızlanan süreçte TEOG Sınav sisteminin kaldırılması ile ilgili düğmeye basıldığı anlaşılıyor. Fakat kaldırılacak sistemin yerine tüm yapı ile uyumlu hangi sistemin getirileceğini bilmek ve bunun gerekçelerini görmek de vatandaş olarak Milli Eğitim'den hizmet alan tüm bireylerin hakkı.

Buna ilaveten, Ülkenin hem maddi hem de manevi kalkınması için eğitim ve kültürün sahip olduğu ağırlığı herkes lafız olarak beyan ederken, bu alanlarda neden istendiği ölçüde uzun vadeli ve kalıcı politikalar uygulanamıyor ve neden arzu edilen başarılar sağlanamıyor hususu üzerinde de çok daha fazla durmak gerektiğini düşünmekteyiz

Türkiye hemen her alanda yeniden yapılanırken, toplumumuzun geçmiş yıllarda pek başarılı olunmadığının en üst düzeyden ifade edildiği eğitim ve kültür alanlarında da daha kapsamlı ve uzun dönemli politikalarla yönetilmesi en büyük temennimiz.