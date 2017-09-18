Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere özel uçak "CAN" ile TSİ 22.00'de ABD'nin New Yorkşehrine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, JFK Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve eşi Başak Yalçın ile diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan'a New York ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, 17-22 Eylül tarihlerini kapsayacak.
BM 72. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a gelen Erdoğan, 19 Eylül Salı günü "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele" temasının işleneceği ilk günde, BM Genel Kuruluna hitap edecek.
Erdoğan'ın, aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in düzenleneceği öğle yemeğine, akşam saatlerinde de ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatının Rohinga Temas Grubu toplantısına, ayrıca Birleşmiş Milletler'in karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine de katılacak.
New York'ta bulunacağı sürede ABD Başkanı Donald Trump ve bazı devlet ile hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'li yatırım ve iş çevreleri, kanaat önderleri, ABD'deki Türk ile Müslüman toplumu ve Yahudi kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesi, farklı medya kuruluşlarına mülakatlar vermesi de planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı otelin önünde ABD'de yaşayan Türkler tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak isteyen Türkler, The Peninsula Otel'in önünde öğleden sonra bir araya geldi.
Türkler, Amerikan polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı otelin çevresinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini bekledi.
"Başkan Erdoğan Amerika'ya hoş geldin" yazılı tişörtler giyen ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, sık sık "Dik dur eğilme, bu millet seninle", "Kırmızı beyaz, en büyük Türkiye" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.
Otele gelişinde makam aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile kendisini bekleyen Türklerin yanına gitti.
Türklerle selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Bu arada ABD polisi tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 72. Genel Kuruluna katılmak üzere özel uçak "CAN" ile TSİ 22.00'de ABD'nin New York şehrine geldi
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