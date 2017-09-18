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03:39, 18 Eylül 2017 Pazartesi
Kıbrıs
Güncelleme: 02:50, 18 Eylül 2017 Pazartesi

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Akıncı: Rumların karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti
Akıncı: Rumların karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Rumların artık bir karar vermesinin zamanı çoktan geldi ve geçti. Önümüzdeki aylarda bunun sonuçlarını bizler de göreceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, Rumların artık bir karar vermesinin zamanının çoktan geldi de geçtiğini belirterek "Önümüzdeki aylarda bunun sonuçlarını bizler de göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Karadeniz Kültür Derneği 24. Geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği’ne katıldı.

Burada konuşan Akıncı, kültürel farklılıkların zenginlik olduğunu ifade ederek, Adada barış ve huzur içinde hep birlikte var olabilmek gerektiğine işaret etti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin de çok çok daha iyiye gitmesini canı gönülden arzu ettiğini dile getiren Akıncı, şunları söyledi:

"Ortadoğu’da savaşların, acıların artık dinmesini istiyorum. Suriye’nin artık huzura kavuşmasını canı gönülden arzu ediyorum. Irak’ın ve diğer bütün bu bölgede yaşayan acılı insanların acılarının ve dertlerinin artık son bulmasını temenni ediyorum. Bu bölgenin bir işbirliği havzası haline gelmesini istiyorum. Bunun altyapısı var. Bunu yapmamız mümkün. O zaman halklar, değişik toplumlar bu coğrafyada çok daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte adım atabilirler."

Akıncı, bunun için de emek vermek gerektiği, Kıbrıslı Türklerin bu emeği yeterince verdiğini belirterek "Biz KKTC’yi onlarınkine eşdeğer bir kurucu devlet yapmaya hazır olduk. Bu yönde çalıştık, çabaladık ama olmadı." dedi.

"RUMLARIN ARTIK BİR KARAR VERMESİNİN ZAMAN ÇOKTAN GELDİ DE GEÇTİ"

"Rumların artık bir karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti." diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, gelecek aylarda bunun sonuçlarını kendilerinin de göreceğini kaydetti.

Akıncı, bu topraklarda KKTC’nin demokrasisi ve ekonomisiyle her geçen gün geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek "KKTC'yi daha iyiye, daha güzele götürecek adımları atmalıyız. Bu yöndeki gayretleri bir gün dahi ihmal etmemek gerekiyor. Bunun ötesinde diplomatik alanda da elden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salı günü New York’a gideceğini söyleyen Akıncı, "Hafta sonu Genel Sekreter ile görüşmem var. Onunla da açık yüreklilikle konuşacağız. İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı'nda ne olup bittiğini kendisi gözleriyle gördü. Gerek Kıbrıs Türk tarafı olarak gerekse Türkiye’nin ne kadar yapıcı davrandığımıza bütün dünya şahit oldu. New York’a bu uğurda çözüm için, barış için elinden geleni yapmanın gönül huzuru içinde gideceğiz. Kendimizden emin olarak, ne istediğimizi bilerek gideceğiz." şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.



İlgili Konular Akıncı KKTC kıbrıs
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