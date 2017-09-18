Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacak.
(New York)
2- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor
- 2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
- Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda düzenlenecek 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.
(Şanlıurfa/10.30)
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yeri olan Kozluk Çok Programlı Lisesi'nde, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreninde yer alıyor.
(Batman/08.30)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Nevali Otel'de kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Şanlıurfa/12.30/13.15/14.00/17.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasındaki "Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi Yetkilendirme Protokolü"nün imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, 2016 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırmasını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TOBB, ağustosta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
(Riyad)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
GÜNCEL
1- Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyeti Hak-İş'te kabul edecek, Arslan ve heyet, Gülhane Tıp Akademisinde gazilere ziyarette bulunacak.
(Ankara/11.45)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediyesince geri dönüşümden kazanılan defterlerin öğrencilere takdim edileceği "9. Defter Dağıtım Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/11.00
2- Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
3- TFF 1. Lig'de 5. hafta, Eskişehirspor-Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.
(Eskişehir/20.00)
2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak. Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başlayacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Syrus Seccad Kadi, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Salma Frances Mancell-Egala, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Ilyasu Audu Paragalda ve Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki kampı ziyaret edecek.
Çavuşoğlu, Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddeti görüşmek üzere Bangladeş’e gidecek.
Yeni adli yıl başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek yeni adli yıl açılış törenine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.