09:13, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Eylül 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacak.

(New York)

2- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

- 2017-2018 eğitim öğretim yılında 17 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık bir milyon öğretmen ders başı yapacak.

- Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda düzenlenecek 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.

(Şanlıurfa/10.30)

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yeri olan Kozluk Çok Programlı Lisesi'nde, 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreninde yer alıyor.

(Batman/08.30)​

3- Başbakan Binali Yıldırım, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Nevali Otel'de kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/12.30/13.15/14.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu arasındaki "Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi Yetkilendirme Protokolü"nün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2016 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırmasını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TOBB, ağustosta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil)

GÜNCEL

1- Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyeti Hak-İş'te kabul edecek, Arslan ve heyet, Gülhane Tıp Akademisinde gazilere ziyarette bulunacak.

(Ankara/11.45)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediyesince geri dönüşümden kazanılan defterlerin öğrencilere takdim edileceği "9. Defter Dağıtım Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00

2- Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 5. hafta, Eskişehirspor-Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/20.00)