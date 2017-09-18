Kuveyt, Kuzey Kore Büyükelçisinden ülkeyi terketmesini istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuveyt Dışişleri Bakanlığındaki diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuveyt, Kuzey Kore elçiliğindeki diplomatik temsilciliğin maslahatgüzar seviyesine indirilmesini ve çalışan sayısının azaltılmasını talep etti.
Kuzey Kore'nin Kuveyt'teki Büyükelçiliğinde, maslahatgüzar dahil 4 kişi kalmasının istendiği belirtilirken, büyükelçi So Chang Sik'in önümüzdeki haftalarda ülkeden ayrılacağı aktarıldı.
Söz konusu adımın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'nin nükleer denemesine karşılık aldığı 2321 sayılı kararıyla uyumlu olarak atıldığı kaydedildi.
Kuveyt makamlarından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
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Kuveyt, Kuzey Kore elçiliğindeki diplomatik temsilciliğin maslahatgüzar seviyesine indirilmesini ve çalışan sayısının azaltılmasını talep etti.
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