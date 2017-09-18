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2017-2018 eğitim-öğretim yılı başladı
2017-2018 eğitim-öğretim yılı başladı

2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 17 milyonun üzerinde öğrenci ders başı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Eğitim-öğretim maratonu, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

Bu dönem birçok yenilikle başladı. 1, 5 ve 9, sınıflarda yeni müfredat okutulacak, lisede ilk derse 5 defa geç kalan öğrenci, yarım gün devamsızlık yapmış sayılacak.

Bu yıl okulların zili bulunduğu ilin valiliğince belirlendi. Buna göre, Ankara'da öğrenciler en erken saat 07.50'de ders başı yapacak. İstanbul'da ise dersler 08.00'dan önce başlamayacak.

Bu yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda yeni müfredat ve buna göre hazırlanan kitaplar okutulacak. 

Bu yılın en önemli değişikliklerden biri de 5. sınıf öğrencilerini ilgilendiriyor. 5.sınıflar İngilizce ağırlıklı haye getirildi. Uygulama bu yıl, 81 ilde 620 okulda başlayacak. 

5. sınıflarda haftalık 35 ders saatinin 15 saati yabancı dile, 6 saati ise Türkçe'ye ayrılacak.

Yenilikler arasında okul öncesi eğitim de yer alıyor. Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilecek. 

Bir yenilik de ortaöğretim kurumlarını ilgilendiriyor. Lisede, ilk derse 5 defa geç kalan öğrenci, yarım gün devamsızlık yapmış sayılacak. 

Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI 

Temmuz ayında çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine atanan 20.125 öğretmen de ders başı yapacak. 

2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018'de sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018'de başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim dönemi ise 8 Haziran 2018'de tamamlanacak.

Bir sonraki eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.



İlgili Konular 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yeni eğitim öğretim yılı
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