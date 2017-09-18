09:34, 18 Eylül 2017 Pazartesi

TSK, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlattı!





Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı, tatbikatla eş zamanlı, sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanlığından, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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