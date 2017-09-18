TSK, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlattı!

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Genelkurmay Başkanlığından, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 122 göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 29'u ölü, 11'i teslim, altısı sağ olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi
Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı-2017 tatbikatı başladı
Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen' in aynı davadan yeniden tutuklanmasına karar verildi.
MEB müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili olarak "Sınavsız model seçeneği değerlendiriliyor" dedi
Trafik kazası haberlerinin sunumunda izlenecek yayım ilkelerine göre, artık kazaya karışan otobüs şirketlerinin isimleri de haber metinlerinde yer alacak, fotoğraf ve görüntülerde de firma isimleri buzlanmayacak
İstanbul'da, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde çok sayıda öğrenci servisinin de katılımıyla sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı, tatbikatla eş zamanlı, sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam ediliyor
Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 123 göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 72. Genel Kuruluna katılmak üzere özel uçak "CAN" ile TSİ 22.00'de ABD'nin New York şehrine geldi
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Anadolu İçin İlk Büyük Savaş ‘’Pasinler Savaşı’’nın yapılması, İstiklal Mahkemelerinin kurulması, Yunanlıların Anadolu’dan temizlenmesi olayları yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme, medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz, tarihimizin bize atfettiği yüce değerler ve ilkelerimiz doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmektir" dedi
TSF'nin "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, satrançseverler bir araya geldi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden trenle nakledilen araçlar, İskenderun Garı'na geldi
İçişleri Bakanı Soylu, "Bu aziz millet Menderes'in hatırasını yüreğinde yaşatmamış olsaydı 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle, tankların, F16'ların karşısına dikilmeyecekti. Menderes'in ahı, onun hayır diliyle ettiği beddua 15 Temmuz akşamı Menderes'i idam edenlerin torunlarından çıkmıştır" dedi
Ege'de Gökçeada açıklarında saat 17.29'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.