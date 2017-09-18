İsveç'te Türk kökenli siyasetçi birinci sıradan milletvekili adayı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsveç'te yaşayan Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, sağ Liberal Merkez Partisi tarafından Eylül 2018'de yapılacak genel seçimde Göteborg kentinden birinci sırada milletvekili adayı gösterildi.
Yüksel, partinin hafta sonu düzenlenen Göteburg bölge kurultayında, delegelerin yüzde 69'unun oylarını alarak birinci sıradan milletvekili adayı oldu.
Şimdiye kadar İsveç'te birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçi olan 35 yaşındaki Yüksel yaptığı açıklamada, ''Seçim bölgemde delegelerin verdiği büyük destek beni oldukça mutlu etti. Ben Türk kökenli İsveçli bir siyasetçiyim. Bundan sonra Allah izin verirse tek amacım İsveç'in sorunlarıyla ilgilenmek. Benim için uyum ve getto diye adlandırdığımız kenar mahallelerdeki çete olayları öncelikli geliyor.'' dedi.
İsveç'e gelmeden önce Konya'nun Kulu ilçesinde yaşadığını anlatan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülkedeki hayatıma bulaşıkçı olarak başladım. Pizzacılık, taksi şoförlüğü, kaynakçılık gibi birçok iş yaptım. Türk ve göçmen kökenli siyasetçi eksiği olduğunu görerek Göteborg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümüne girdim ve aynı zamanda da siyasete atıldım. 3 yıl gibi kısa bir sürede çok çaba göstererek bu başarıyı elde ettim. Hedefim, bir göçmenin bulaşıkçılıktan İsveç meclisine gidip bu ülke için faydalı işler yapabileceğini göstermek. Herkese örnek olmak.''
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