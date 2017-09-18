10:06, 18 Eylül 2017 Pazartesi

İsrail'de Haredi Yahudileri yine polisle çatıştı





Askere gitmeyi reddeden Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler ile İsrail polisi arasında Kudüs'te arbede yaşandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail'de bulunmalarının nedenini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, askere gitmeyi reddettikleri için yine polisle karşı karşıya geldi. İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, askere gitmeyi protesto etmek amacıyla Batı Kudüs'ün Sare Israel (Musrara) Mahallesi'ndeki yollara barikat kuran Haredi Yahudileri ile polis arasında arbede yaşandığı ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Haredi Yahudilerin toplumsal düzeni bozdukları ve polise karşı koydukları gerekçesiyle arbede yaşandığı aktarılan açıklamada, protestolara katılanların polise taş attığı ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmaları ile dikkati çeken Harediler, zorunlu askerliğin 3 yıl olduğu İsrail'de askere gitmeyi reddederek, sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

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