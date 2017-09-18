10:28, 18 Eylül 2017 Pazartesi

TEOG'un yerine o sistem geliyor





MEB müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili olarak "Sınavsız model seçeneği değerlendiriliyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi MEB müsteşarı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, "Liselere geçişte sınavsız bir dönem başlayacak. Çalışma grubu oluşturuldu. Kasım ayında TEOG'un yapılıp yapılmayacağı kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Tekin, yeni modelin Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi. Tekin, konuyla ilgili Çarşamba günü açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

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