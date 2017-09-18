Batı Trakya müftüleri okullarda ders verecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
4485/2017 sayı ve tarihli yasa ile Batı Trakya’daki resmi müftülere eğitim kurumlarında ders verme hakkı tanındı.
İlgili yasanın 95’inci maddesinin 4’üncü paragrafında “Müftü veya Müftü Naipliğine atanan kişinin Yükseköğretim Profesörü veya kadrolu eğitimci olarak kamuda veya azınlık eğitiminde ya da Trakya’daki Müslüman Medreselerinde görev yapan biri olması durumunda, Müftü veya Müftü Naipliği görevini sürdürdüğü sürece eğitimci niteliği geçici olarak askıya alınmaktadır. Herhangi bir şekilde görevine son verilmesi durumunda (eğitimcilik) görevine geri dönmektedir. Eğitim, Araştırma ve Dinişleri Bakanlığının kararı uyarınca eğitimcinin talebi üzerine Müftü veya Müftü Naipliği görevine paralel olarak eğitimcilik görevini de sürdürmesine izin verilebilir” ifadelerine yer veriliyor. Maddenin devamında ise görevine devam etmesi durumunda maaşının nasıl belirleneceği izah ediliyor.
Bu durumda eğitimci olmaları halinde halihazırdaki Gümülcine Resmi Müftüsü Hafız Cemali Meço, İskeçe Resmi Müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu ve Dimetoka Resmi Müftü Naibi Hamza Osman veya yerlerine atanacak müftüler eğitimci olmaları durumunda hem müftülük görevini hem de eğitimci görevini aynı anda yerine getirebilecekler.
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Batı Trakya’daki müftülere eğitim kurumlarında ders verme hakkı tanındı
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