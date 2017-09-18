11:06, 18 Eylül 2017 Pazartesi

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı





Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen' in aynı davadan yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen' in aynı davadan yeniden tutuklanmasına karar verildi.

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