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HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen' in aynı davadan yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen' in aynı davadan yeniden tutuklanmasına karar verildi.



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