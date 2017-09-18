11:07, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki TurAz Kartalı 2017 tatbikatı başladı





Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı-2017 tatbikatı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı-2017 tatbikatının başladığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamındaki TurAz Kartalı-2017 tatbikatının başladığı belirtildi. Tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş, C-130 Hercules nakliye uçakları, CASA CN-235 uçakları, Mi-35, Mi-17 ve Sikorski S-70 savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor. Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat 30 Eylül'e kadar devam edecek.

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