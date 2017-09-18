11:29, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Çanakkale'de 122 kaçak göçmen yakalandı





Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 122 göçmen yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 122 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sazlı Köyü Elmadağ mevkisindeki dağlık alana operasyon düzenledi. Bölgede arama yapan ekipler, Suriye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 122 kaçak göçmeni yakaladı. Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen 122 kişinin, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

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