11:41, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Bangladeş'te, Arakanlı Müslüman çocuklara aşı kampanyası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman çocuklar için aşı kampanyası başlatıldı

Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların bulunduğu Cox's Bazar kentindeki bir hastanede görevli Abdus Selam, Bangladeşli yetkililerin Arakanlı Müslüman çocuklara yönelik geniş çaplı aşı çalışması başlattığını açıkladı.

BİR HAFTA İÇİNDE 150 BİN KADAR ÇOCUK AŞILANACAK

Bir hafta içinde kamplarda kalan 150 bin kadar çocuğun kızamık, kızamıkçık ve çocuk felcine karşı aşılanacağını belirten Selam, aşırı nemli hava şartları nedeniyle birçok çocuğun grip olduğunu ve zatürre riski taşıdığını belirtti.

Selam, birçok çocuğun da ishal, sıvı kaybı, deri hastalıkları ve daha kötü hastalıklardan muzdarip olduğunu sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş Temsilcisi Edouard Beigbeder da yaptığı açıklamada, "Yeni gelenler arasındaki birçok çocuk, zayıf ve yetersiz beslenmiş. Gerekli önleyici tedbirler alınmazsa kızamık başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar, salgına dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

Bu arada Bangladeşli yetkililer, Arakanlı Müslümanların kamplar dışındaki yerleşim yerlerine dağılmasını engellemek için kısıtlayıcı önlemler almaya başladı.

Emniyet Amiri İkbal Hüseyin, kampların çevresinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları kontrol ettiklerini belirterek "Arakanlı Müslümanlara insan hakları çerçevesinde davranmamız için başbakandan gelen bir talimat var. Birçok özel ve sosyal kuruluş buraya yardım dağıtmak için geliyor ancak bazen kargaşa çıkıyor." diye konuştu.

Krizin boyutlarının çok büyük olduğuna değinen Hüseyin, "Düzeni sağlamak çok zor ama sağlıyoruz." dedi.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 200 binden fazla çocuk olduğunu duyurmuştu.