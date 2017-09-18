11:50, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Mardin'de 1 asker şehit





Mardin' in Nusaybin ilçesi Çalıköyü mahallesinde devam eden operasyonlarda 1 uzman çavuş şehit oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin' in Nusaybin ilçesi Çalıköyü mahallesinde devam eden operasyonlarda 1 uzman çavuş şehit oldu.

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