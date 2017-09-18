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Mardin'de 1 asker şehit
Mardin'de 1 asker şehit

Mardin' in Nusaybin ilçesi Çalıköyü mahallesinde devam eden operasyonlarda 1 uzman çavuş şehit oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mardin' in Nusaybin ilçesi Çalıköyü mahallesinde devam eden operasyonlarda 1 uzman çavuş şehit oldu.



İlgili Konular Mardin Nusaybin
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