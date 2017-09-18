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PYD’nin hedefi Deyrizor petrolü
PYD’nin hedefi Deyrizor petrolü

PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül'de başlattığı operasyonda Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim olan ve Suriye’nin en verimli petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ili içlerine doğru ilerleyişini sürdürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PKK/PYDSuriye’nin en verimli petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ili içlerine hızla ilerliyor. DEAŞ'ın çatışmadan çekildiği Irak sınırındaki alanda 11 önemli petrol yatağı bulunuyor.

PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül'de başlattığı operasyonda Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor kent kırsalının kuzeydoğusundaki ilerleyişini sürdürüyor. 

DEAŞ'ın, büyük bölümünü işgal ettiği il kırsalından çatışmadan çekilmesiyle PKK/PYD, yaklaşık 56 kilometre derinlikteki bölgeyi ele geçirdi.

PKK/PYD'nin operasyon alanının, Deyrizor ilinin Irak sınır hattında, Fırat Nehri doğusunda kalan petrol sahalarını da içermesi dikkati çekiyor.

En büyüğü El Ömer olmak üzere ülkenin en verimli petrol sahaları Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.

Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Son 3 yıldır DEAŞ, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.

HASEKE'DE 350 KÜÇÜK KUYU

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, PKK/PYD halihazırda Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de küçük çapta yaklaşık 350 kuyuyu elinde tutuyor. Örgütün bu kuyulardan günlük 35 bin varil petrol elde ettiği örgüt elebaşlarınca ifade ediliyor.

SU KAYNAKLARI DA ELİNDE

Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden PKK/PYD, ABD'nin askeri desteğiyle ülkenin en büyük üç barajını ele geçirmişti.

PKK/PYD, ülkenin kuzeyindeki tarım arazilerinin de yüzde 60’ını işgal ediyor.



İlgili Konular PKK/PYD
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