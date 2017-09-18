12:41, 18 Eylül 2017 Pazartesi

"Kavşak-2" sergisi açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orta Doğu ile Türkiye arasında kültür-sanat köprüsü kurmayı amaçlayan "Kavşak-2" sergisi, sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Üsküdar'daki Kelimat Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Suriye, Filistin, Bahreyn, Irak, Ürdün, Lübnan, İspanya ve Cezayir'de yaşayan Nasr Warour, Munir Hanoon, Monther Jawabreh, Boutros Almaari, Besher Koushaji, Semaan Khawam, Ibrahim Alhasoun gibi Orta Doğulu sanatçıların yaklaşık 20 eseri yer alıyor.

İlk düzenlenen "Kavşak" sergisinde yer alan 2 sanatçının 6 heykeli ile kitap şeklindeki 3 özel tablo da sergileniyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan galerinin sahibi Suriyeli yayıncı ve koleksiyoner Adnan Alahmad, 5 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini belirterek, projelerine İstanbul'da devam ettiğini anlattı.

Alahmad, bugüne kadar 150'den fazla sergi açtığını ve hepsinin çok önemli etkinlikler olduğunu aktararak, "İstanbul'un dünyanın en önemli kültür şehri olduğunu düşünüyorum ve bunun için çok çalışıyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, burayı çok seviyorum. İstanbul'da yaklaşık 20'den fazla sergi açtım ama artık şehir dışından, Paris'ten, Avrupa şehirlerinden de talepler geliyor ve o talepleri karşılayamıyoruz çünkü yurdumuz belli değil. Artık tek isteğim, Türkiye vatandaşı olmak. Ancak o zaman bu güzel eserleri yurt dışına taşıyabileceğim." dedi.

Yaklaşık 5 yıldır 4 kişilik ailesiyle beraber İstanbul'da yaşadığını anımsatan Alahmad, onlarla başladığı projelerine Türkiye'de Hüseyin Emiroğlu ile devam ettiğini, bunun büyük bir şans ve ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade eden Alahmad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdülhamid, Kapalı Çarşı gibi birçok eser yaptırmış Suriye'de. Çoğu camiyi de o yaptırmış. Türkiye ile aynı kültüre, aynı düşünceye sahibiz. Arap ve Türk insanı arasında bir farklılık göremiyorum. Buradaki galerinin bulunduğu sokak Suriye'deki sokağımıza çok benziyor. Suriye'ye özlemim dayanılmaz hale geldiği zaman Sultanahmet'e gidiyorum. İstanbul ile Halep arasında fark yok ama bir avuç toprak çok önemli. Ben ve eşim 35 senelik yatağımızı Suriye'de bırakıp geldik. Dünyadaki en önemli değer, topraktır, tek sıkıntımız vatanımızı özlemek."

Adnan Alahmad, sergi açarak Arap ile Türk kültürleri arasında köprüler kurmak istediğine dikkati çekerek, "Sergilerimize 'Kavşak' ismini veriyorum çünkü Arap dünyası ve sanatçılarıyla, Türkiye arasında kapılar açmayı ve köprüler kurmayı amaçlıyorum. Zaten eski zamanlarda da beraberdik, bu beraberliği daha çok perçinlemek istiyorum. Osmanlı döneminde belki 400 yıl beraberdi bu toplum, bu tanışıklığı artırmayı hedefliyorum. Ayrıca Orta Doğulu sanatçıları Avrupa da bilsin istiyorum. Kendi alanlarında kıymetli sanatçıların eserlerini burada sergiliyoruz. Yolu Üsküdar'dan geçen sanatseverler mutlaka bize uğrasın, bu güzel eserleri görsün isterim." ifadelerini kullandı.

Alahmad, 1987'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Filistinli karikatürist Naji el-Ali ile ilgili bir kitap çıkaracağını, Ali'nin hiç görülmemiş eserlerinden oluşan yeni bir sergi hazırlığında olduğunu sözlerine ekledi.