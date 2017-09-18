12:48, 18 Eylül 2017 Pazartesi

4'ü subay, 5'i astsubay 13 kişi gözaltına alındı





Ankara Valiliği: FETÖ soruşturması kapsamında 4'ü subay, 5'i astsubay 13 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, Ankara merkezli (10) ayrı ilde yapılan operasyonla (4)’ü Subay, (5)’i Astsubay, (2)’si Sivil Memur ve (2)’si Askeri Öğrenci olmak üzere (9)’u muvazzaf, (4)’ü ihraç (13) şüpheli gözaltına alınmıştır.

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