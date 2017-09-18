12:52, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Erciş'te 4,1 deprem





Van'ın Erciş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van'ın Erciş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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