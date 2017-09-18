13:22, 18 Eylül 2017 Pazartesi

Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesindeki Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Konuşmasına yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Yıldırım, Şanlıurfa'da öğrencilerle beraber olmaktan, okulun ilk günü heyecanını yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yıldırım, sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Elitaş'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde, sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ile müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, Yalçın'ın adının Batman Kozluk'ta, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaptığı okulda yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.

"YENİ MÜFREDAT ULUSLARARASI EĞİTİM STANDARTLARI ESAS ALINARAK YAPILDI"

Başbakan Binali Yıldırım, müfredat değişikliğine ilişkin,"Müfredat, hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat, uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı. Müfredat değişimi öğrencilerin temel insani değerler, sevgi, saygı, adalet gibi önemli kavramların öğrenilmesi, beşeri ve sosyal ihtiyaçların anlatılması esasına göre yapılandırıldı." dedi.

TEOG'UN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA

Başbakan Yıldırım, TEOG'un kaldırılmasına yönelik çalışmaya ilişkin, "Amacımız, yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rızasıyla, gönül rahatlığıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleridir." diye konuştu.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizi stresten kurtaracak, rahat rahat istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları, düzenlemeleri yapacağız. 8'inci sınıfı bitirdiğinizde hangi tarafa ilginiz varsa, 'Ben spor okuluna gitmek istiyorum', buyur git. 'Ben ilim adamı olacağım, daha çok matematik, fizik, fen okuyacağım', sen de oraya git. 'Ben edebiyatçı olacağım, şiir yazacağım, masal yazacağım', sen de sosyal bilimlere git. 'Ben din alimi olacağım, fıkıh öğreneceğim, siyer öğreneceğim', sen de imam hatip lisesine git. Herkes istediği yere gidecek. Bunun için ortaokulda yönlendirileceksiniz. Kim yönlendirecek? Okul, öğretmenleriniz, velileriniz yönlendirecek."