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13:32, 18 Eylül 2017 Pazartesi

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Rosneft, IKBY ile doğalgaz boru anlaşması imzalayacak
Rosneft, IKBY ile doğalgaz boru anlaşması imzalayacak

Rus petrol şirketi Rosneft, yıllık 30 milyar metreküp kapasiteli Irak Kürdistan doğalgaz boru hattının inşasında yer alacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rus petrol şirketi Rosneft, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile bölgede doğalgaz boru hattı alt yapısı inşası için yıl sonundan önce anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada bölgesel yönetim ile ilişkileri ileriye dönük güçlendirme ve geliştirme niyetinde olduğu belirtildi. Bu amaçla Irak Kürdistan doğalgaz boru hattı altyapısının inşasının finansmanı için şirketin projeye katılım olasılığının taraflarca görüşüldüğü aktarılan açıklamada, bu proje ile ilgili ayrı bir anlaşmanın yıl sonundan önce imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kürdistan bölgesel doğalgaz boru hattı sadece bölgedeki santrallere ve fabrikalara doğalgaz arzı sağlamayacak, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye ve Avrupa pazarına önemli miktarda yakıt ihracatı sağlayacak.” denildi.

Doğalgaz alt yapısı projesinin “yap-işlet-devret” modeliyle gerçekleşeceğine dikkat çekilen açıklamada, hattının kapasitesinin 30 milyar metreküp olacağının varsayıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu boru hattından iç pazara 2019’dan itibaren, dış pazara ise 2020’den itibaren doğalgaz tedarikinin başlayacağı vurgulandı.

Rus petrol şirketi Rosneft, bu yıl haziran ayında St. Petersburg’daki uluslararası ekonomi formunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.



İlgili Konular rusya Rosneft IKBY IKBY petrol
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