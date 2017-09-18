Mars'ta yaşam deneyi sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Hawaii eyaletinde 2 bin 500 metre yükseklikteki Mauna Loa Dağı'nda 8 ay boyunca "Mars'ta yaşam simülasyonu"na katılan altı bilim adamının deneyi sona erdi.
Dünyanın en büyük yanardağı olan Mauna Loa'nın zirvesi yakınlarında 4 erkek ve 2 kadın bilim insanının ocak ayından bu yana devam eden 5'inci deneyinde uzun süreli uzay görevlerinin astronotlarda ne gibi psikolojik etkileri olabileceği ele alındı.
Deneye katılan bilim insanları, dondurularak veya kurutularak muhafaza edilen gıdalarla ve görevleri süresince yetiştirdikleri sebzelerle beslendi.
Bilim yetkilisi Samuel Paylor, simülasyonda kazanılan bilgilerin, gelecekte yapılacak Mars ve uzay keşiflerine katkı sunacak olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) fon sağladığı deneyde yer alan biyolog Joshua Ehrlich de taze sebze yetiştirmeyi başardı. Ehrlich, havuç, biber, Çin lahanası, hardal otu, kırmızı turp, domates, patates, maydanoz ve keklik otu yetiştirdiğini belirtti.
Hawaii Üniversitesinde görevli Profesör Kim Binsted, deney süresince bilim insanlarının, yaşam alanlarında ses seviyelerini ve diğer insanlara yakınlıklarını ölçen özel tasarlanmış sensörler giydiğini söyledi.
Binsted, bu sensörlerin kişilerin birbirlerinden kaçınmalarını ve tartışma esnasındaki durumlarını algılayabildiğini ifade etti.
Çalışmada ayrıca, ekibin stresle başa çıkması için sanal gerçeklik cihazıyla kendilerini farklı bir ortamda hissetmeleri sağlandı.
Mauna Loa'da Ağustos 2016'da altı bilim adamı, bir yıl boyunca Mars'ta yaşam simülasyonuna katılmıştı.
Deney, daha önce Rusya'da yapılan ve 520 gün süren simülasyondan sonra ikinci en uzun süreli "Mars'ta yaşam" denemesi olmuştu.
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